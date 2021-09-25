تحدّث الفنان محمد هنيدي، عن برنامجه "عالم هنيدي"، قائلًا: "مش هاكون مذيع بمعنى مذيع".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "باك ستيدج" على شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أن البرنامج سيتناول أعماله الفنية، وهو ما أسعده كثيرًا ومنحه حماسة كبيرة.

وأشار إلى أنّ كل حلقة ستتناول فيلمًا أو مسرحية، تتم استضافة النجوم الذين شاركوا فيها للحديث عن كواليس العمل، متمنيًّا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأكّد هنيدي، أن البرنامج سيكون عبارة عن حالة حوارية مع الذكريات، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير 12 حلقة حول عشرة أفلام ومسرحيتين هما "حزمني يا" و"ألابندا".

وأوضح أنه في حلقة حزمني يا، استضاف النجوم شريف منير ومدحت صالح، معّقبًا: "كانت حلقة حلوة جدًا.. حسينا إننا في كواليس المسرحية".