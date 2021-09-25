الثقافة العراقية تحيل موظفة للتحقيق لمشاركتها في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق اليوم السبت إحالة موظفة بالوزارة شاركت في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عقد في إقليم كردستان أمس الجمعة، بمشاركة عدد كبير من شيوخ العشائر.

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان أنها قررت تشكيل لجنة تحقيق بشأن مشاركة /سحر كريم الطائي/الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بعنوان /باحث أقدم، درجة خامسة/ في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عُقد في مدينة أربيل.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم علم الوزارة بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل بصفة مدير أبحاث في الوزارة وهو مجافٍ للحقيقة.

وتابع البيان: "وزارة الثقافة والسياحة والآثار بوصفها مؤسسةً حكوميةً تعبرُ عن موقف المثقفين العراقيين، تلتزمُ بالدستور والقوانين النافذة وموقف الشعب العراقي الرافض للتطبيع مع إسرائيل".

وتشددُ الوزارة على أنها ملتزمة كذلك بموقف الحكومة العراقية الذي جُسِّدَ قولاً وفعلاً بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

على الصعيد نفسه، أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم، أن العراق لن يقف في طابور المطبعين مع إسرائيل لأن للعراق ضميراً يأبى الظلم لنفسه ولغيره.

وجدد الوزير العراقي في تغريدةٍ له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفض الوزارة انعقاد مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل في إربيل.

وترى الوزارة أن انعقاد هذا المؤتمر سابقة خطيرة تتعدى على الدستور ورأي الشعب العراقي ،وتمس كرامة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.