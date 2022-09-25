أمير قطر والمستشار الألماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد أمير دولة قطر تميم بن حمد، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وبحث المستشار الألماني أولاف شولتس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، الأحد، «تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال»، وذلك بعد زيارته دولة الإمارات حيث بحث مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أمن الطاقة».

وقال شولتزس عقب لقاء الدوحة: «تحدث مع أمير قطر بشأن تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال»، مضيفاً: «نريد تحقيق المزيد من التقدم».

وقبل وصوله إلى الدوحة، شهد شولتس خلال زيارته أبوظبي، توقيع اتفاق مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مجال «تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي»، للإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وقعت اتفاقاً لإمداد شركة «آر.دبليو.إي» الألمانية بالغاز الطبيعي المسال.

وقال رئيس دولة الإمارات عبر تويتر: «تجمعنا صداقة وثيقة وشراكة استراتيجية متميزة مع ألمانيا الاتحادية».

وأضاف: «سعدت اليوم باستقبال المستشار أولاف شولتس، لدفع هذه العلاقات قدماً وتمكين النمو الاقتصادي المشترك والمستدام عبر تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية تشمل أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي».