متحف بنيويورك مخصص للفن الألماني والنمساوي يستضيف معرضا ضخما لماكس بيكمان

يفتح معرض ضخم يحتفي بأعمال الفنان الألماني ماكس بيكمان في متحف نويا جاليري بنيويورك المخصص للفن والتصميم الألماني والنمساوي من أوائل القرن العشرين، أبوابه في الخامس من أكتوبر المقبل.

وسوف يضم معرض "ماكس بيكمان: السنوات التكوينية 1915 – 1925"، نحو مئة من الأعمال الفنية بما في ذلك لوحات زيتية ورسومات ومجموعات طباعة تمثل فترة من حياة بيكمان عندما تغير أسلوبه من الانطباعية إلى ما يسمى بالموضوعية الجديدة وهي حركة فنية ظهرت في ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي بشكل جزئي كاستجابة لخبرات الرسامين خلال الحرب العالمية الأولى.

وعادة ما وُصفت ميولها الواقعية بأنها تحدي للتعبيرية.

وقال المتحف إن بيكمان تطوع في التمريض في بروسيا الشرقية في 1914 بعد اندلاع الحرب وأعقب ذلك الخدمة في بلجيكا وهي الخبرات التي أثارت "تحولا دراميا" في نهجه الفني.

ويضم متحف نويا جاليري –الذي يترجم إلى الجاليري الجديد- القريب من سنترال بارك بمنهاتن، المجموعة الخاصة برجل الأعمال رونالد لودر بما في ذلك لوحة جوستاف كليمت "أديل بلوخ باور الأول" التي حصل عليها لودر في 2006 نظير مقبل قياسي بلغ 135 مليون دولار.

ومن المقرر أن يفتح معرض "ماكس بيكمان: السنوات التكوينية 1915 – 1925 " أبوابه في الخامس من أكتوبر ويستمر حتى 25 كانون يناير.