 أوكرانيا تحرز تقدما في الجبهة الجنوبية مع وصول دبابات أبرامز الأمريكية - بوابة الشروق
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أوكرانيا تحرز تقدما في الجبهة الجنوبية مع وصول دبابات أبرامز الأمريكية

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 6:53 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 6:53 م

أعلن الجيش الأوكراني أن قواته أحرزت تقدما على طول خط الجبهة الجنوبية ضد الدفاعات الروسية المتمركزة هناك، وذلك مع بدء وصول الدبابات القتالية الأمريكية لتعزيز الهجوم المضاد الذي بدأ قبل أربعة أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية القول إن قوات كييف تقدمت قرب قرية فيربوف في منطقة زابوريجيا الجنوبية، حيث اندفعت القوات نحو المعاقل التي احتلتها روسيا في توكماك وميليتوبول أقصى الجنوب.

ووصف المعهد الأمريكي لدراسات الحرب هذا التقدم بأنه "اختراق تكتيكي"، رغم أنه قال إن الوضع مائعا.

في الوقت ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسلمت دبابات أبرامز الأمريكية.

وقال زيلينسكي على منصة تليجرام اليوم الاثنين، بعد اجتماع مع كبار المسؤولين لبحث الوضع الأمني: "لقد وصلت دبابات أبرامز بالفعل إلى أوكرانيا وإنها تستعد الآن لتعزيز ألويتنا".

وصرح الزعيم الأوكراني قد صرح الأسبوع الماضي بأن قواته ستستمر في الهجوم المضاد خلال فصل الخريف المقبل، بل وحتى الشتاء، وتعهد بالاستمرار في الضغط على القوات الروسية.
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