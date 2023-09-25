عبداللهيان: سياسة إيران الإقليمية تقوم على التفاعل والتعاون

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد إن سياسة إيران الإقليمية تقوم على التفاعل والتعاون، مشيرا إلى أن الجغرافيا وسياسة الجوار والتاريخ من العوامل التي يمكن للتعاون على أساسها أن يضمن أمن المنطقة.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، قال عبداللهيان على صفحته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي إن "السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على التفاعل والتعاون البناء".

وقال إنه "بالإضافة إلى عامل الجغرافيا وسياسة الجوار والتاريخ والثقافة والدين المشترك، فإن التعاون القائم على هذه العوامل يمكن أن يضمن التنمية الاقتصادية المشتركة والرخاء للدول بالإضافة إلى ضمان السلام والاستقرار والأمن الإقليميين".