فريد زهران: لن أتراجع عن النسبة التي حددها الدستور لميزانية التعليم والصحة

تعهد المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالالتزام بالنسبة التي حددها الدستور الخاصة بميزانية التعليم والصحة، منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن الأمر.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن تعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري، يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدر عوائد مالية تصب لصالح الصحة والتعليم.



ونوه أن «الآلاف من أصحاب المشروعات أحجموا عن النشاط؛ بسبب عدم وجود بيئة تنافسية، ووضع تنافسي لا يعطي الغلبة لجهات على حساب أخرى».



وأشار إلى دعمه الملكية التعاونية التي نص عليها الدستور المصري، موضحًا أن تلك الملكية مبنية على المشاركة ووجود بيئة سياسية ديمقراطية.



وأكد تأييده لملكية الدولة للمشروعات الاستراتيجية والمهمة كقناة السويس والحديد والصلب، لكنه يعارض احتكار الثروة الاقتصادية والمجال العام كله.



ولفت إلى أن «الملكية الخاصة للقطاعات الأخرى لا تقاس بنسبة ما»، مضيفًا: «في السويد تصل الملكية التعاونية في مجال البيع بالتجزئة إلى 80%، وكنت ولازلت أرى أن القطاع الخاص في وضع مصر الآن من المفترض أن يكون قاطرة التنمية، وتلك قناعاتي منذ 40 عامًا».



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.



وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.