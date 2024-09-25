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قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:40 م

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، عدوانًا جويًا مستهدفًا محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، وعلى مسافة أقل من 100 متر من موقف سيارات فيها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، إن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في أقسام المستشفى، وحالة هلع وتوتر بين المرضى والطاقمين الطبي والتمريضي فيها.

وأشارت الوكالة إلى أن «مدينة النبطية تعرضت لسلسلة غارات عنيفة؛ استهدفت الأحياء السكنية فيها، كما استهدفت غارة جوية معادية مفترق زفتا -النميرية، وغارة أخرى محيط آبار فخر الدين في النبطية».

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن إسرائيل تحاول إحاطة المنطقة بزنار نار، بعد اشتباهها بتواجد مسئول من حزب الله فيها.

وبحسب جريدة «النهار» اللبنانية، شن الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات إسرائيلية؛ استهدفت النبطية الفوقا وكفررمان، وأخرى على كفرجوز، والطريق العام الذي يربط زفتا في النبطيّة، ما أدّى إلى قطع الطريق بشكل كلّي.

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