ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأخدود

انطلقت منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مباريات شهدت إثارة كبيرة ونتائج مؤثرة في سباق الترتيب.

نجح التعاون في العودة من ملعب الخليج بانتصار ثمين بهدف نظيف، ليصل إلى النقطة السابعة متقدمًا إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 7 نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف.

بينما واصل فريق الخلود عروضه القوية، بعدما أسقط الشباب بنتيجة 2-1، ليقفز إلى المركز السابع برصيد 6 نقاط، في المقابل، تجمد رصيد "الليوث" عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وواصل الهلال انتفاضته بفوز مميز على ضيفه الأخدود بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بينما واصل الأخدود نزيف النقاط، متكبدًا هزيمته الرابعة على التوالي ليبقى في ذيل الترتيب بدون أي نقطة.

أما الهلال فيتواجد في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط.