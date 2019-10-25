وزير الدفاع الإيطالي يشدد على ضرورة الحل السياسي في سوريا والإبقاء على وقف إطلاق النار

شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الجمعة، على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية والإبقاء على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ببروكسل، اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي أنه عبّر خلال الاجتماع "بكلمات حازمة للغاية عن رأينا بشأن الهجوم الذي شنته تركيا"، مضيفا: "قبل كل شيء، تحدثنا فيما يتعلق بالعواقب الإنسانية التي نتجت، على أمل أن يكون هناك حل سياسي يحافظ على وقف إطلاق النار ويحل محل الخيار العسكري".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع "انصب الاهتمام بشكل خاص على العديد من مهام الناتو"، وفي المقام الأول "تلك التي تكون إيطاليا في طليعتها، من خلال التزام الوحدات العسكرية، والموارد والأفراد"، والتي "تحظى بتقدير كبير في لبنان، والعراق، وكوسوفو وأفغانستان".

وبشأن أفغانستان صرح وزير الدفاع "أولينا اهتماما خاصا كي لا تنقطع وتستمر المسيرة التي قمنا بها في السنوات الأخيرة"، وذلك "بفضل الالتزام العميق للغاية من جانب قوات التحالف، في سبيل تحقيق الاستقرار، والهدوء في البلاد، في ظل محاربة الإرهاب".