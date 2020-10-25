استخرجت وزارة الداخلية جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية "مجانا" بكافة إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوزارات والجنسية على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء يحيى عبدالكريم مدير الإدارة، بداية من يوم الخميس الموافق 15/10/2020 ولمدة إسبوع؛ وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي في اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وتوافد عددا من ذوي الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوزات والجنسية خلال الفترة المشار إليها، وتم استخراج جوازات السفر لعدد من الحالات، إذ تم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحسانا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.