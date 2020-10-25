البنك التجاري الدولي يعود للتداول في جلسة اليوم

يعود التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي في جلسة اليوم الأحد، وفقا لقرار إدارة البورصة المصرية يوم الجمعة.

وأوضحت البورصة، في بيان صادر، أنه تقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر هذا الإعلان، حيث قام البنك بإرسال قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.

وكانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر، الجمعة الماضي، قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين شريف سمير سامي الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، بحسب بيان التجاري الدولي.

جاء قرار مجلس الإدارة بعد استقالة هشام عز العرب من رئاسة المجلس الذي كان يشغل أيضا منصب العضو المنتدب للبنك اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر.