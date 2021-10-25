أبو مازن يدعو الرئيس الأمريكي إلى تنفيذ وعده بإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تنفيذ ما وعدت به من إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن وكذلك إنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة دونالد ترامب على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ترؤس أبو مازن، اجتماعًا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.

وشدد عباس على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.

وأكد عباس ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.

وأدانت القيادة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بانها منظمات إرهابية. وأكدت القيادة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.