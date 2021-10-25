لبنان: توجيه الاتهام إلى 68 شخصا في تحقيقات أحداث الطيونة الدامية ببيروت

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وجه مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الاتهام لـ 68 شخصا بأحداث الطيونة الدامية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت في 14 أكتوبر الجاري وأسفرت عن 7 وفيات و32 مصابا.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية بلبنان) أن المتهمين بينهم 18 شخصا تم القبض عليهم على خلفية أعمال العنف، حيث أعلن الجيش اللبناني القبض على 9 أشخاص في ذات يوم الأحداث، فيما أعلن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم ارتفاع عدد المقبوض عليهم إلى 20 شخصا.

ووجه المحققون للمتهمين تهم التورط بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة.

كما تمت إحالة المقبوض عليهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.