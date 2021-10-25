توقيع اتفاق «ممر أخضر» بين إسرائيل والإمارات للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

وقعت الإمارات وإسرائيل يوم الأحد مذكرة تفاهم - اتفاق ممر أخضر- بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية في البلدين بخصوص اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتأتي المذكرة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتهدف المذكرة لتسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في تحقيق أفضل المعدلات العالمية للدولتين في نسبة الحاصلين على اللقاح.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات ونيتزان هورفيتس وزير الصحة الإسرائيلي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال عبد الرحمن العويس في بيان مساء الأحد إن المذكرة تأتي في إطار اتفاق التعاون الذي أبرمته الدولتان لتعزيز التنسيق في المشاريع الصحية واسعة النطاق وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بمواجهة الجائحات العالمية وتوظيف الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار ومستجدات الطب الشخصي، في تعزيز الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكانت قنصلية إسرائيل في دبي قد أفادت في وقت سابق يوم الأحد بأن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاق "الممر الأخضر"، موضحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الاتفاق يسمح "لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحرية التنقل بين البلدين، والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.