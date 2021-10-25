مخرج حكاية «هدف نبيل»: حرصنا أن نظهر معدن المصرى الأصيل وردود الأفعال أسعدتنى

مسلسل «ورا كل باب» تغلب على آفة المط والتطويل وحقق نجاحًا جماهيريا بعيدًا عن موسم رمضان



بعد مشوار طويل خاضه كمخرج منفذ فى أكثر من عمل فنى، قدم المخرج الشاب أيمن صقر نفسه أخيرا، كمخرج يتصدى لحكاية من حكايات مسلسل «وراء كل باب»، والتى حملت اسم «هدف نبيل» وعُرضت أخيرا على شاشة قناة «الحياة» وحققت ردود أفعال جيدة وبشرت بمخرج جديد يمتلك أدوات تؤهله ليحتل مكانة متميزة بين أبناء جيله، عن تجربته الأولى فى عالم الإخراج، تحدث أيمن لـ«الشروق» موضحا أن صاحب الفضل فى إسناد هذا العمل له هو الكاتب يسرى الفخرانى، صاحب فكرة هذا المسلسل المكون من مجموعة من الحكايات المختلفة، ويتم إسناد كل حكاية لفريق عمل مختلف.

وقال: الحمد لله لم أواجه أى صعوبات فى هذه التجربة، بل كانت ممتعة للغاية، وفترة التحضير لم تستغرق منى وقتا طويلا، وكنت أحلم بهذه الخطوة منذ أن كنت مخرجا منفذا فى الجزء الأول والثانى للمسلسل.

وتابع أيمن صقر: العمل كله يناقش العديد من المشكلات الاجتماعية التى من خلالها نحاول إظهار المعدن المصرى الأصيل، وهو ما نجح فيه المؤلف محمد الشواف، الذى قدم له قصة رجل نبيل يسعى ويكافح لكى يزوج بناته، متحملا فى ذلك العديد من المسئوليات، والمشكلات، التى كانت من الممكن أن تحبط أى إنسان، لكنه قاوم، واستمر وكان على قدر المسئولية.

واستطرد: أكثر ما أسعدنى فى هذا العمل، أنه تضمن العديد من الرسائل التى وصلت للجمهور، خاصة أننا نناقش مشاكل تعانى منها كثير من البيوت المصرية، من خلال بطل العمل الذى يعمل «سائق تاكسى» وبالتالى يلتقى يوميا بنماذج مختلفة من الناس، ويجد نفسه محاطا بأزماتهم ومشاكلهم، وأحيانا يسعى لحلها، ووضع المسلسل يده على أكثر من جرح تعانى منها بيوتنا منها المغالاة الشديدة فى طلبات الأسر لتزويج بناتها، وطريقة معاملة الأبناء للأباء، وهكذا.

وتحدث عن أبطال الحدوتة وقال: المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، سعدت كثيرا بالتعاون معهم وفى مقدمتهم، الفنان محمود البزاوى الذى لعب دور الأب، ونال دوره اشادة كبيرة من الجمهور، وكان غاية فى التعاون، والفنان صلاح عبدالله، وكذلك الفنانة عايدة رياض، وباقى فريق العمل، الذى يضم كل من ديانا هشام وشريف خيرالله وغيرهم، ولا أبالغ إذا قلت إن جميعهم قدموا مباراة كبيرة فى التمثيل.

وبسؤاله هل يرى أن فكرة الحكايات التى تدور أحداثها فى 5 حلقات لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا أجاب: بالطبع، فهى مناسبة للغاية للعصر الذى نعيش فيه، فنحن كما نسمع باستمرار أننا نعيش عصر السرعة، ولم يعد المشاهد يتحمل فكرة المط والتطويل، وهو ما تغلبت عليه هذه الحكايات، التى قدمت مجموعة من القصص الدرامية المختلفة بشل مكثف وسريع، مع التعرض لمجموعة من القضايا الإجتماعية الحالية، فالمشاهد لابد أن يجد نفسه فى كل حدوته من حواديت هذه النوعيات من المسلسلات، كما أنه لا يشعر بأى لحظة ملل، ولا يجب أن ننسى أن هذه الأعمال تُعرض خارج الموسم الرمضانى، وعليه لا تحظى بنفس نسبة المشاهدة التى يحظى بها هذا الموسم، وإذا لم نستطع جذب المشاهد منذ اللحظة الأولى سوف نواجه مشكلة حقيقية، ومن هنا جاء تميز فكرة هذه النوعية من المسلسلات، فكل 5 حلقات يجد المتفرج نفسه أمام حدوته مختلفة تماما، وبفريق عمل مختلف سواء بالتمثيل والإخراج والتأليف، إضافة إلى انها فرصة كى نقدم عددا كبيرا من الفنانين الموهوبين الجدد.

وتابع أيمن صقر: عن تجربتى الخاصة، سعدت كثيرا بتفاعل الجمهور مع حكايتنا «هدف نبيل» وتجاوبه مع الموضوع، وتفاعله مع أداء الأبطال، واستقبلنا ردود الأفعال بعد عرض أولى حلقات المسلسل وكان أمرا عظيما جدا بالنسبة لنا.

وأشار مخرج «هدف نبيل» إلى أنه يتبقى فى الجزء الثانى من مسلسل «وراء كل باب» حدوتة أو اثنتين، ولا يوجد أى تفاصيل عن عمل جزء ثالث من المسلسل.