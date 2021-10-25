استمرت بريطانيا في تسجيل إصابات قياسية على مستوى دول المملكة المتحدة، حيث سجلت 39 ألفا و962 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و773 ألفا و674 إصابة، كما سجلت 72 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 139 ألفا و533 وفاة.

وشهدت رومانيا انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية مقارنة بأمس السبت، حيث سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و725 إصابة جديدة، في انخفاض نحو 4 آلاف حالة عن حصيلة الأمس، ويبلغ إجمالي الإصابات حاليا مليون و561 ألفا و928 إصابة، فيما استمرت في تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بـ381 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ الإجمالي 44 ألفا و679 وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 6290 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و82 ألفا و563 إصابة، كما سجلت 6 وفاة واحدة فقط ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 18 ألفا و314 وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 5733 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و98 ألفا و209 إصابات، كما سجلت 61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 9509 حالات.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 3725 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و741 ألفا و185 إصابة، كما سجلت 24 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 131 ألفا و826 وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 3624 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 798 ألفا و606 إصابات، كما سجلت 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفا و251 وفاة.

وفي سلوفاكيا، سجلت وزارة الصحة 3207 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 456 ألفا و438 إصابة، كما سجلت 8 وفيات لتبلغ الحصيلة 12 ألفا و903 حالات وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 2285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 388 ألفا و185 إصابة، كما سجلت 25 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 5633 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 2098 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 716 ألفا و358 إصابة، كما سجلت 30 وفاة لتبلغ الحصيلة 15 ألفا و628 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 2044 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 586 ألفا و234 إصابة، كما سجلت 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 4515 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1349 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 376 ألفا و414 إصابة، ولم تشهد الدنمارك ارتفاعا في الوفيات على الإطلاق منذ بداية جائحة كورونا حتى اليوم، حيث سجلت حالتي وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 2699 وفاة.

وعلى الجانب الآسيوي، استمرت إندونيسيا في تسجيل أعداد إصابات منخفضة مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 623 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و240 ألفا و19 إصابة، فيما سجلت 29 حالة وفاة جراء الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 143 ألفا و205 حالات وفاة.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 4045 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 888 ألفا و940 إصابة، كما سجلت 53 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و673 وفاة.

وفي سنغافورة، أفادت السلطات الصحية بأنه تم تسجيل 3 آلاف و383 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 172 ألفا و644 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 315 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 2036 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 516 ألفا و325 إصابة، كما سجلت 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 6894 وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة في لاتفيا اليوم الأحد تسجيل 2252 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 202 ألف و 573 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3028 حالة حتى الآن.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 1787 حالة إصابة جديدة، و 7 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 182 ألفا و 39 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 1461 حالة حتى الآن.



وفي البرتغال،أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 604 حالات إصابة جديدة، و4 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 85 ألفا و 138 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 18 ألفا و133 حالة حتى الآن.



وفي النرويج، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 280 حالة إصابة جديدة، ولا يوجد حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 200 ألف و 373 حالة، ويستقر إجمالي وفيات عند 894 حالة حتى الآن.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 277 حالة إصابة جديدة، و 15 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و 766 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 7051 حالة حتى الآن.



وفي أمريكا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة في كوبا تسجيل 1319 حالة إصابة جديدة، و 15 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 954 ألفا و 750 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 8 آلاف و 182 حالة حتى الآن.



وفي كندا، سجلت وزارة الصحة 850 حالة إصابة جديدة،و 4 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 697 ألفا و 886 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 28 الفا و 749 حالة حتى الآن.



وفي جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 727 حالة إصابة جديدة، و حالتي وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 376 ألفا و 272 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 4108 حالة حتى الآن.



وأعلنت وزارة الصحة في ميانمار تسجيل 687 حالة إصابة جديدة، و27 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 494 ألفا و 263 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 18 ألفا و 538 حالة حتى الآن.



وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 648 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 35 ألفا و 633 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 52 حالة حتى الآن.



وفي سريلانكا ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 555 حالة إصابة جديدة، و 18 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 536 ألاف و 84 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 13 ألفا و 611 حالة حتى الآن.



وفي نيبال ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 522 حالة إصابة جديدة، و 3 حالات مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 809 ألاف و 56 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 11 ألفا و 348 حالة حتى الآن.





وفي أمريكا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة في تشيلي تسجيل 1811 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 681 ألفا و 828 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 37 ألفا و 669 حالة حتى الآن.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 433 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 509 آلاف و709 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 18 ألفا و 898 حالة حتى الآن.



وسجلت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا 300 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليونين و 919 ألفا و 632 حالة ، فيما سجلت 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 الفا و 925 حالة .



وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 44 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 252 ألفا و 672 حالة ، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5257 حالة.



وفي زامبيا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 209 آلاف و634 حالة ، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 3659 حالة.