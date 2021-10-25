قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الاثنين، إن كل الخَيارات مطروحة على طاولة القيادة الفلسطينية ومن ضمنها إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل والذهاب إلى قرارات الشرعية الدَّولية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف العالول، في تصريح صحفي، إن اجتماع القيادة الفلسطينية بالأمس ناقش كلمة الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل ببقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.

وأوضح العالول أن وفودًا فلسطينية ستسلم رسائل إلى كلِّ القوى المؤثرة في العالم قريبًا لوضعها في صورة التطورات وما ستكون عليه الأوضاع الفترة المقبلة مع استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.