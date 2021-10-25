فصائل فلسطينية توقع ميثاق شرف خاص بالانتخابات المحلية 2021

وقعت فصائل فلسطينية، اليوم الاثنين، ميثاق شرف بشأن انتخابات المجالس المحلية (البلديات) 2021، المقرر الاقتراع في أولى مراحلها في 11 ديسمبر المقبل.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تعهدت الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف بالالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية للبلديات.

ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى يوم غد الثلاثاء على أن يستمر ذلك حتى الرابع من الشهر المقبل.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أهمية الميثاق "باعتباره وثيقة ينبع مضمونها من قانون الانتخابات، بحيث يتعهد الموقعون عليها باحترام القانون ومراقبة سلوك القوائم والمرشحين التابعين لهيئاتهم الحزبية، بما يسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات".

وأكد الميثاق على احترام الحريات ونتائج الانتخابات، والتقيّد بأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني وقرارات لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، إضافة إلى احترام دور المراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم.

وينص الميثاق أيضا، على الامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والابتعاد عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

ويتطرق إلى إلزام المرشحين بالامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.

وتعهدت الفصائل في الميثاق على التزامها بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف ضد أي من القوائم ومرشحيها، والإجماع على الالتزام بعدم حمل السلاح أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

ويلزم الميثاق ممثلي الفصائل الموقعة عليه بعدم الحصول على أموال لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك بعدم الحصول أيضاً على أموال من الخزينة العامة لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

وستجري المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بعد رفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار إجرائها من دون توافق وطني على ذلك.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة.