السفارة الأمريكية بالخرطوم تدعو للإفراج عن المسؤولين السودانيين المعتقلين

أدانت سفارة الولايات المتحدة ما وصفته بـ«الإطاحة القسرية للحكومة المدنية من قبل القوات المسلحة السودانية، وأعمالها لتقويض التحول الديمقراطي في البلاد».



ودعت السفارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، الجيش إلى الوقف الفوري للعنف، والإفراج عن المسؤولين المعتقلين، وضمان سلامة المواطنين السودانيين المتظاهرين من أجل القيادة الديمقراطية والمدنية.



وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.



القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

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