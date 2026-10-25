مطار الملك خالد الدولي يعيد تشغيل الصالتين 1 و2 اعتباراً من الأحد

أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساء السبت إعادة فتح وتشغيل الصالتين رقم 1 و2 اعتباراً من اليوم الأحد، ضمن خطط تنظيم الحركة التشغيلية واستقبال المسافرين.

وأوضح المطار في بيان له مساء السبت أن الصالة رقم 1 خُصصت للرحلات الداخلية، فيما تم تخصيص الصالة رقم 2 للرحلات الدولية التي تُشغلها الناقلات الجوية السعودية.

ودعا مطار الملك خالد الدولي جميع المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم والتأكد من صالة المغادرة المخصصة لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وذلك لتجنب أي تأخير وضمان سهولة إجراءات السفر.

وكان متحدث تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، كشف في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن الميليشيا الحوثية نفذت 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض وذلك منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما تسبب بحدوث 17 وفاة وأكثر من 330 إصابة جراء الاعتداء الحوثي على المطار.