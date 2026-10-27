مستشار رئيس فلسطين: الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تتنافس في عدائها للفلسطينيين

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطورات المشهد السياسي في إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتخابات الإسرائيلية وانعكاساتها المحتملة تثير مخاوف بشأن مستقبل الفلسطينيين.

وأوضح أن أمن المواطن الفلسطيني وسلامته ودمه أصبحوا مادة انتخابية تتنافس عليها الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، من خلال تبني مواقف وبرامج أكثر عدائية تجاه الفلسطينيين، تتضمن سياسات التهجير والتطهير العرقي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مؤخرًا عن مفاجأة يجهزها للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس توجهات تهدد الوجود الفلسطيني على أرضه.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن تقريرًا أصدرته منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، حمل عنوان «محو الوجود الفلسطيني»، تناول سياسات تستهدف إزالة الوجود الفلسطيني من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأكد الهباش أن هذه السياسات، وفقًا لتقديره، تجاوزت مرحلة التصريحات وأصبحت موضع تنفيذ، معربًا عن أسفه بغياب إجراءات دولية عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.