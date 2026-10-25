السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط».

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ثم في وقت لاحق، أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيرة ثانية في منطقة الرياض، قبل أن يعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًّا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

والسبت، أعلن المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر صاروخًا باليستيًّا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، قبل أن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين آخرين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي الطائف وينبع.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق إنذارًا لـ«التحذير من خطر» في محافظات جدة والطائف وينبع ومنطقة مكة المكرمة، داعيًا السكان إلى الالتزام بالهدوء والبقاء في الداخل.

كما أعلن التحالف، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

في السياق، أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، سقوط شظايا صواريخ باليستية بعد اعتراضها في مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مواقع أخرى.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان على لسان المتحدث باسمه، أن فرقه باشرت في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الحوثيين.

وأشار إلى أن عملية اعتراض الصاروخين أدت إلى سقوط أجزاء منهما في وادي المغمس بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.