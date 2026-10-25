لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها التحضيرية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع

اختتمت اليوم الأحد أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع بحضور سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي، وذلك تمهيدًا لعقد جلسة البرلمان العربي الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والمقرر عقدها غدا الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها استعراض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الإجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع رؤية برلمانية لأثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها ،كذلك استعرضت اللجنة تقرير حول زيارتها الرسمية إلى البرلمان الأفريقي يوليو الماضي، فضلا عن مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عدد من البنود الهامة ابرزها مسودة القانون العربي الاسترشادي المحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، ومسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومناقشة تقرير حول تطورات الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وأثر القيود المفروضة على التجارة والموارد المالية الفلسطينية.

فيما ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مذكرة حول إعداد قانون عربي استرشادي لتنظيم العدالة الرقمية وإجراءات التقاضي عن بعد، فضلا عن مذكرة حول إعداد رؤية برلمانية عربية لحماية حقوق الإنسان من تداعيات اضطراب سلاسل الإعداد ونقص السلع الاستراتيجية في ظل الأزمات الراهنة.

كذلك ناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عدد من الموضوعات وفي مقدمتها تعزيز دور الوساطة المجتمعية في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام المجتمعي، وإعداد رؤية برلمانية عربية لحماية النشء في البيئة الرقمية، فضلا عن إعداد إطار عربي استرشادي لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.

كما بحثت اللجنة مستجدات العمل على الترتيب لعقد عدد من الندوات وورش العمل وهى ندوة «واقع التعليم الإلكتروني في المنطقة العربية – التحديات والآفاق»، وورشة عمل بشأن تعزيز آليات توفير الرعاية والحماية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بالدول العربية، والندوة الخاصة بحماية الآثار في الدول العربية، وندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي.