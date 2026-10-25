- ألقى محتجون في بعض المواقع زجاجات حارقة وألعاباً نارية باتجاه قوات الأمن

شهدت العاصمة الإيطالية روما، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، بعدما حاول المشاركون في مسيرة احتجاجية التوجه نحو مقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى صدام مع قوات الأمن.

وعقب أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات في البلاد نهاية الأسبوع الماضي، عززت السلطات التدابير الأمنية في العديد من المدن قبيل المظاهرات المقررة أمس السبت.

ورغم ذلك، تصاعد التوتر ووقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المدن، بحسب مراسل الأناضول.

وألقى محتجون في بعض المواقع في روما زجاجات حارقة وألعاباً نارية باتجاه قوات الأمن، ما دفع الشرطة إلى التدخل باستخدام خراطيم المياه والضرب بالهراوات.

وكذلك شهدت مدن أخرى، بينها نابولي وبولونيا وتورينو وميلانو، احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الحكومة.

جدير بالذكر أن عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، تشهد حاليا مظاهرات واسعة تتخللها أعمال عنف، على خلفية غلاء المنتجات وارتفاع أسعار الوقود.