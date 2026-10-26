 تصادم بين سفينة سياحية وأخرى لحمل الحاويات بميناء بريمرهافن الألماني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تصادم بين سفينة سياحية وأخرى لحمل الحاويات بميناء بريمرهافن الألماني

بريمرهافن (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 11:54 م

اصطدمت سفينة سياحية بسفينة حاويات في مدينة بريمرهافن الساحلية الواقعة شمال غرب ألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته شرطة ولاية بريمن (حيث تقع مدينة بريمرهافن) ردًا على استفسار.

وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع إصابات. ولم تتوافر في البداية تفاصيل أخرى عن الحادث.

وفي رد على سؤال عن الموضوع، أكدت شركة "توي كروزس" وقوع التصادم أثناء مغادرة السفينة السياحية "ماين شيف 3" ميناء بريمرهافن. وأوضحت الشركة أن السفينة عادت إلى الرصيف، حيث سيجري فحص الأضرار التي لحقت بها.

وأضافت الشركة: "وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، لم تقع إصابات بشرية. وسنقوم بتقديم المزيد من التفاصيل فور توفر معلومات مؤكدة".

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