أوكرانيا تعلن إسقاط 119 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 119 من أصل 153 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام 153 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس، وطرز أخرى، جرى إطلاقها من مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وميليروفو الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 119 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس، وطرز أخرى.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و578 ألفا و450 فردا، من بينهم 1850 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و447 دبابة، و25 ألفا و605 مركبات قتالية مدرعة، و51 ألفا و614 نظام مدفعية، و2237 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1725 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 449 طائرة حربية، و356 مروحية، و580 ألفا و802 طائرة مسيرة، و5138 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و166 ألفا و918 من المركبات وخزانات الوقود، و4856 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.