قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الجمهور الإنجليزي كان الأسوأ على مستوى العالم، منوهًا بأنه أصبح الآن يغني لمحمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.

وأضاف جبر، في لقاء خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المجلس الأعلي للإعلام يسعى إلى أن تكون المباريات صورة مشرفة للمجتمع المصري.

وتابع: «نسعى إلى أن تختفي أعمال الشغب من الملاعب، مع التوعية والضوابط والقوانين التي تمنع شغب الملاعب»، مؤكدًا أن الجمهور المصري واع وراق.

وأشار إلى أن بريطانيا منعت المشاغبين من دخول الملاعب مدى الحياة، كاشفا أن اللاعبون الكبار مثل بيكهام، بدأوا في نشر الروح الرياضية بين الجمهور.

ووجه كر جبر نداء لنجوم مصر الكبار لتأديه واجبهم لنبذ التعصب ونشر الروح الرياضية، قائلًا إنه يجب عودة الرياضة بصورتها الجميلة للتواصل بين الشعوب.