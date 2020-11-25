وزيرة التخطيط: حصولي على جائزة أفضل وزيرة عربية تكريم لدور المرأة المصرية

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أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية.

وقالت السعيد، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إن الجائزة التي حصلت عليها اليوم تعتبر بمثابة تقدير للدولة المصرية بأكملها وجهودها في مجال التطوير الحكومي.

وأضافت أن هذه الجائزة تعتبر أيضًا تقديرًا لدور المرأة المصرية الموجودة والمشاركة بقوة في جميع المجالات، معربة عن احترامها وتقديرها لجميع السيدات بمصر.

وأشادت بجهود الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتة إلى أن الجهود المبذولة في مجال التطوير الحكومي بمصر شهدت طفرات غير مسبوقة.

وفازت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجائزة التميز الحكومي العربية، التي نظمتها دولة الإمارات، كأفضل وزيرة عربية.