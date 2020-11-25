قالت الدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة استجابت لحالة مريض الإيدز المشرد بشوارع كفر الشيخ، فور تلقيها لاستغاثة من أحد مواطنيها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الثلاثاء، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يولى اهتمامًا كبيرًا، بالمشردين بلا مأوي، موضحة أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لحالة مريض الإيدز.

وأوضحت أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مرسال بالقاهرة تم نقل المريض إلى مستشفى بالمهندسين لتلقي العلاج، مشيرة إلى اطلاق حملة لإيواء المشردين تحت عنوان «كفر الشيخ بلا مشردين».



