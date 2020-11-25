قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إجراء بحث ميداني حول حالة السيدة «عزيزة» المصابة بداء الفيل، وتبين أنها أرملة فقيرة، ولديها طفلين، منهم ابنة في مرحلة التعليم الأساسي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة وفرت راتب شهري بمبلغ 2000 جنيه، فضلًا عن إصدار قرار بهدم وإعادة بناء منزلها المتهالك.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجها بالمجان وتوفير كل المستلزمات الطبية لها، مضيفة أن الوزارة ستتكفل بإلحاق ابنتها بالمدرسة، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لابنها.

وأوضحت القباج، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمرضى داء الفيل، باعتبارهم من ذوي الإعاقة، مؤكدة حرص الدولة على حل مشكلات وقضايا مواطنيها.

