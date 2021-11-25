قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن متوسط النمو العالمي قد يصل إلى 6% هذا العام، منوهًا إلى انخفاضه العام المقبل؛ بسبب الآثار الخاصة بمتحور «دلتا» كورونا.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الأربعاء، أن متحور «دلتا» كورونا أدى إلى إغلاق بعد الدول الأوروبية، وتخوف بعض الدول الآسيوية، إضافة إلى اتخاذ بعض المقاطعات الصينية إجراءات احترازية أشد.

وأوضح أن أشكال التعافي الاقتصادي إما أن تكون مثل حرف «V» وهو ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الاقتصاديات الأوروبية، أو على شكل «U» كما يحدث في الدول الآسيوية ومصر، أو حرف «L».

ونوه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن وجود معدل نمو اقتصادي غير متكافئ وغير متوازن يؤدي إلى قدر كبير من الاختلاف بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، مؤكدًا في الوقت نفسه إلى أن السحب من مخزون النفط الاستراتيجي في أمريكا لم يؤدي للأثر المطلوب على الأسواق بالنسبة لأسعار البترول.

وذكر أن سعر برميل البترول وصل لأرقام سالبة في سوق العقود الآجلة، العام الماضي لفترة قصيرة، مرجحًا أن تتراوح متوسطات سعر برميل البترول ما بين 55 إلى 80 دولارًا، خلال العامين المقبلين.