المستشفيات الهولندية على شفا الانهيار بسبب زيادة حالات كورونا

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قال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج اليوم الخميس، إن المستشفيات الهولندية قد تحتاج إلى تعليق العلاج الطارئ لبعض الحالات، بسبب الزيادة في عدد مرضى كوفيد- 19.

ويدرس الوزير حاليا ما إذا كان يجب إعلان حالة طوارئ خاصة بالمستشفيات. وهذا يعني أنه سيتعين إلغاء إجراءات مثل العلاج الكيميائي أو عمليات زرع الأعضاء لتوفير أسرة لمرضى كوفيد- 19.

وتم بالفعل في العديد من المستشفيات تأجيل العمليات والعلاجات المجدولة. وأفادت 14 مستشفى بأنها اضطرت إلى إلغاء عمليات القلب والسرطان.

وبسبب الوضع المأساوي، من المقرر تمديد الإغلاق الجزئي الساري منذ منتصف نوفمبر، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار غدا الجمعة، وقال دي يونج: "يجب أن يكون هناك تحول حقيقي".

ويوجد حاليا أكثر من 2000 مريض بكوفيد- 19 في المستشفيات، من بينهم 505 في وحدات العناية المركزة.