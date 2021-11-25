أشاد الإعلامي أحمد المسلماني، باحتفال طريق الكباش الذي نظمته وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، قائلًا إنه «حفل عالمي ونسبة الخطأ صفر».

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «للمرة الثانية في أقل من عام شهدت مصر حفلاً عالمياً رفيع المستوي. لقد كانت أمسية افتتاح طريق الكباش أمسية مذهلة، كل دقيقة أجمل من الأخرى، وكل فقرة أبدع مما يليها. جمال مدهش يفوق الوصف ويستحق التحية والإكبار».

واختتم: «شكراً لكل من جعلنا نردد من جديد: مصر .. حيث بدأ كل شيء».

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.