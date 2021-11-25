ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا البيت الأبيض أنه تم تأجيل خطة لبناء حي استيطاني جديد في أرض مطار عطروت المهجور عند حاجز قلنديا ، شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.

وقال موقع "والا" الإخباري العبري، في نبأ عاجل الليلة إن إسرائيل أزالت خطة مثيرة للجدل لبناء حوالي 9000 وحدة استيطانية لليهود المتطرفين من جدول أعمال اجتماع قادم للجنة تخطيط محلية، حيث كان من المتوقع أن يتم تقديمها.

ونسب الموقع إلى مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه تم إبلاغ واشنطن أن الدعم المبدئي الذي تلقته خطة البناء في وقت سابق هذا الأسبوع جاء من لجنة تخطيط محلية في القدس، لكنه لن يتم تقديم الخطة إلى لجنة التخطيط الأعلى درجة.

ومع ذلك، قال تقرير منفصل لصحيفة يديعوت آحرونوت إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن الأمر سيستغرق عامًا قبل أن تصل الخطة إلى اللجنة الأعلى درجة.

وفقًا للتقرير صحيفة يديعوت آحرونوت سعى المسؤولون الأمريكيون للحصول على توضيحات من إسرائيل حول سبب مضيها قدما في خطة بناء الحي الاستيطاني في أرض قلنديا بعد أن قام رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتأجيلها نحو 10 سنوات.