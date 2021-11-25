وكالة الأدوية الأوروبية تقر استخدام لقاح فايزر لمن يبلغون من العمر أكثر من 5 أعوام

الأكثر قراءة
بديل الميكروباص على الطريق الدائري.. أبرز المعلومات عن الأتوبيس الترددي
طبيب مروان محسن : الجراحة استغرقت 3 ساعات .. واستعنا بـ 12 مسمار وشريحة
مرتضى: كنت أملك مذكرة توقف النشاط الرياضي.. لكنني أريد الاستمتاع بصلاح
ضبط طالب صور سيدات بشكل مسيئ أثناء سيرهن بشوارع سوهاج وأسيوط
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
أؤيدأعارضمحايد
النتـائـج
تصويت
قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه يجب السماح للأطفال الذين يبلغون من العمر أكثر من 5 أعوام بالحصول على لقاح فايزر/بيونتك ضد فيروس كورونا.