 وكالة الأدوية الأوروبية تقر استخدام لقاح فايزر لمن يبلغون من العمر أكثر من 5 أعوام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية تقر استخدام لقاح فايزر لمن يبلغون من العمر أكثر من 5 أعوام

د ب أ
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 2:11 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 2:11 م

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه يجب السماح للأطفال الذين يبلغون من العمر أكثر من 5 أعوام بالحصول على لقاح فايزر/بيونتك ضد فيروس كورونا.

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