دينا مشرف تتأهل لدور الـ32 في بطولة العالم لتنس الطاولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهلت دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ32 من بطولة العالم والمقامة بولاية هيوستون الأمريكية، خلال الفترة من 23 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

وصعدت مشرف، لهذا الدور عقب تغلبها على بطلة تايلاند "جينيبا ساويتابوت" بنتيجة (4-1).

وكانت دينا مشرف قد تأهلت لدور الـ64 بعد فوزها على الكرواتية "ماتيجا جيجر" بنتيجة (4-2).

ومن المقرر أن تلتقي لاعبة المنتخب المصري، صاحبة المركز الـ36 في التصنيف العالمي، في دور الـ32، مع الكورية «هينا هاياتا»، صاحبة الـ21 عاما، والمصنفة رقم 18 عالميا.

وودع باقي لاعبي المنتخب المصري البطولة من الأدوار التمهيدية، بعد خسارة كل من عمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسرا أشرف حلمي وفرح عبد العزيز.