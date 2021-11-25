 دينا مشرف تتأهل لدور الـ32 في بطولة العالم لتنس الطاولة - بوابة الشروق
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دينا مشرف تتأهل لدور الـ32 في بطولة العالم لتنس الطاولة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 1:45 م

تأهلت دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ32 من بطولة العالم والمقامة بولاية هيوستون الأمريكية، خلال الفترة من 23 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

وصعدت مشرف، لهذا الدور عقب تغلبها على بطلة تايلاند "جينيبا ساويتابوت" بنتيجة (4-1).

وكانت دينا مشرف قد تأهلت لدور الـ64 بعد فوزها على الكرواتية "ماتيجا جيجر" بنتيجة (4-2).

ومن المقرر أن تلتقي لاعبة المنتخب المصري، صاحبة المركز الـ36 في التصنيف العالمي، في دور الـ32، مع الكورية «هينا هاياتا»، صاحبة الـ21 عاما، والمصنفة رقم 18 عالميا.

وودع باقي لاعبي المنتخب المصري البطولة من الأدوار التمهيدية، بعد خسارة كل من عمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسرا أشرف حلمي وفرح عبد العزيز.


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