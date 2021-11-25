عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع الذي من المفترض أن يكون الأخير للحكومة، حيث قدم نائب المستشار أولاف شولتس باقة من الزهور للمستشارة وقدم لها الشكر بالنيابة عن جميع الوزراء على التعاون الجيد.

وذكر بيان المركز الألماني للاعلام علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك ) اليوم أنه تم التوصل إلي اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر،غير أنه مازال على الأحزاب أن توافق عليه مشيرا إلي أنه إذا وافق الجميع يمكن انتخاب أولاف شولتس (المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي) مستشارًا من قِبل البرلمان وسوف يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر في يوم انتخاب المستشار الألماني الجديد ثم يقومون بأداء اليمين في البرلمان .