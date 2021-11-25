نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، احتفال يوم الطفل العالمي، بزيارة لمعهد أورام المنيا، لزيارة الأطفال المرضي بالأورام وجميع المرضي، في إطار احتفال اليوم باليوم العالمي للطفل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة أمل عليوة مدير عام المكتبة والدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا، وبحضور عدد من قيادات المكتبة ومعهد الأورام وإدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية، وإدارة الأمومة والطفولة بمديرية التربية والتعليم.

من جانبها قالت الدكتورة أمل عليوة مدير عام المكتبة، أن تنظيم هذا اليوم في إطار خطة المكتبة للاحتفاء والاحتفال بالأطفال في يومهم العالمي، وتم التنظيم لزيارة معهد الأورام لتوزيع الهدايا على الأطفال وإدخال عليهم البهجة والسرور.

وأضافت « عليوة»، أن الحفل قدمه الفنان والمطرب هيثم مصطفي مقدما افضل الأغاني الوطنية والشعبية وأغاني الأطفال، مما لاقى إعجاب جميع الحضور وسعدوا بهذا الحفل الفني الذي أدخل الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى وأسرهم.