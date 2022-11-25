الكويت: إصابة مواطن بمرض الكوليرا بعد عودته للبلاد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن رصد إصابة مواطن بمرض "الكوليرا"، والتي ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة، والتي تعاني من انتشار المرض.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم "تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم".

وأكدت الوزارة أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، مشيرة إلى "أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة".

كما تنوه الوزارة للذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة "مثل الحرارة – الإسهال" خلال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض، التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم .