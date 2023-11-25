9 وفيات جراء حريق في مجمع تسوق بكراتشي في باكستان

قال مسئولون، إن تسعة أشخاص، على الأٌقل، لقوا حتفهم في حريق نشب داخل مجمع تسوق من تسعة طوابق في كراتشي، أكبر مدن باكستان، اليوم السبت.

وقال أرشد حسين، وهو مسئول محلي بارز بالمدينة الساحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم إجلاء أكثر من 40 شخصا من المجمع ونقلهم إلى مستشفيات مختلفة بالمدينة.

وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق تماما.

ولايزال السبب وراء الحادث مجهولا.

يذكر أن اندلاع الحرائق بالمباني السكنية والتجارية في باكستان أمر شائع حيث إن أغلب المباني المرتفعة تعمل بدون أنظمة حريق أو سلامة معتمدة.

وغالبا ما تعاني مراكز الإطفاء في البلاد من قلة العاملين والإمكانات التي تسمح بمواجهة الكوارث.