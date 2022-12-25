وزير النقل: تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل

كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، النقاب عن تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل.

وأضاف الوزير - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية (إم.بي.سي.مصر) مساء اليوم السبت، أن قرار بيع تذاكر القطارات بالدولار أو اليورو للأجانب، جاء مقابل تقديم خدمة متميزة للسائح الأجنبي.

وأشار إلى أن السائح عندما يستقل عربة النوم، ويدفع 80 دولارا؛ سيكون سعيدا لأنه يوفر له مواصلة وغرفة فندق.

وأوضح أن انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة للإسكندرية بمثابة نقطة فارقة في مسيرة تحديث مرفق السكة الحديد بمصر، مشيرا إلى أن "قطار تالجو لن يعرف الباعة الجائلين والمتسولين".

ولفت إلى أن قطار تالجو تصل سرعته إلى 160 كيلومترا، وهو مزود بامتصاص للمطبات والصدمات الهوائية على الطريق ومميزات أخرى كثيرة ؛ ونحن لدينا نهضة شاملة في قطاع السكك الحديدية.

وتابع أن الوزارة وضعت خطة تمتد إلى 10 سنوات، من أجل تطوير 10 آلاف كم خطوط للسكك الحديد، وإدخال خطوط جديدة تخدم المناطق اللوجستية، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة على مستوى السكك الحديد.

ورأى أن إسبانيا تمكنت من تحقيق معدلات صناعة وزراعة وسياحة جيدة، بعد عملية التطوير في السكك الحديدية