قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الهدف الرئيسي من ثورة 25 يناير 2011 كان يكمن في المطالبة بغد أفضل، رغم عدم وضوح الطريقة التي ستسير بها الأمور لدى الثوار.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن الثوار لم يكن لديهم برنامج معين، متابعًا: «عايزين تغيير وديمقراطية، لكن مفيش خريطة محددة».

وأوضح أنه خلال فترة الاعتصام في الـ18 يومًا الأولى، كان هناك صوتًا لأحد الحكماء في الميدان ينادي دائمًا «يا أولادي إياكم والثورة في اللا دولة»، منوهًا بأن الثورة لم تكن غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة للوصل إلى أوضاع أفضل.

وذكر أن إرادة الجماهير هي ما تبني ما يسمى الشرعية الثورية في مواجهة الشرعية القانونية، والتي تؤدي إلى تعطيل العمل بالدستور، ذاكرًا أن بعض الناس وقعوا في خطأ تحويل الثورة إلى غاية.

وأكد أنه لا يمكن الخروج على القانون بصفة مستمرة، لافتًا إلى خطورة هذا الأمر، والذي قد يؤدي إلى اللادولة كما حدث في بعض الدول.