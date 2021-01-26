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بدأ الفنان الشاب سيف حميدة تصوير دوره في الفيلم المصري الجديد "المحكمة"، ويقوم فيه بدور شاب مراهق في إحدى المراحل الدراسية ويعجب بفنانة قدمت فيديو كليب أثار ضجة عبر السوشيال ميديا وهو الدور الذي تقوم بأدائه الفنانة نجلاء بدر.

والفيلم تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وينتجه أحمد السبكي، ويشارك في الفيلم كل من أحمد داش ومايان السيد ونجلاء بدر وصابرين وجميلة عوض ومحمود عبد المغني وكريم عفيفى وصلاح عبد الله وفتحي عبد الوهاب.



الجدير بالذكر أن سيف هو بطل الفيلم المصري الروائي القصير "ستاشر" الفائز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير من مهرجان كان.