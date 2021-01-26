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العدل جروب تبدأ تصوير مسلسل «ضد الكسر» لنيللي كريم

إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 9:56 م

بدأ المنتج جمال العدل اليوم الثلاثاء تصوير أول مشاهد مسلسل ضد الكسر (اسم مؤقت) بطولة النجمة نيللي كريم، بأحد أحياء القاهرة.

المسلسل من المقرر أن تخوض به الفنانة نيللي كريم المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

يشار إلى ان نيللي كريم قدمت في الموسم الرمضانى الماضي المسلسل الكوميدى ب 100 وش، من إنتاج العدل جروب ايضا والذي حقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي وسلوى محمد على، دنيا ماهر، وتأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.


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