الهند تسجل 9102 إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 9 آلاف و102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و676 ألفا و838 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة- وفق ما أوردته صحيفة (إنديا توداي) الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 117 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و587 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 177 ألفا و266 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و345 ألفا و985 شخصا، بعدما تماثل 15 ألفا و901 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.