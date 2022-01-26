انتهت الإعلامية دينا عبد الكريم من تصوير برنامجها الجديد "شغل عالي"، أول برنامج متخصص في تطوير ثقافة العمل وسلوكيات مرتبطة بالحياة العملية ومستقبل المهن.

البرنامج يقدم لأول مرة محتوى بطريقة الكروس ميديا حيث يناقش القضية من خلال أكثر من وسيلة إعلامية أو بالأحرى 4 منصات: التليفزيون، الراديو، الموقع الإلكتروني، والسوشيال ميديا.

يناقش البرنامج على مدار الموسم الأول طبيعة مهن مختلفة مثل: المحاسب والصيدلي والمخرج الفنى والمحامي وغيرها من الوظائف.

وذكرت دينا عبد الكريم أنها ستستضيف في كل حلقة أحد كبار المتخصصين في المهنة أو ما نطلق عليه "كبير الشغلانة"؛ لاستعراض تجربته الحياتية والتحديات التي واجهها والخبرات التي اكتسبها على مر تجربته.

وقالت: كما ألتقي مع شباب يقومون بذات المهنة في العالم الرقمي، بالإضافة إلى فقرات تفاعلية مع جمهور الاستوديو عن التحديات في كل مهنة.

وأضافت دينا إن هذا القالب من البرامج جديد وغير متعارف عليه في التلفزيونات العربية، ونهدف منه إلى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الأخلاقية في العمل والتحديات التي نواجهها في بيئة العمل ولكن بأسلوب ساخر وتفاعلي.

ومن المقرر أن يذاع برنامج شغل عالي على قناة مصر الأولى وقناة سي بي سي ويبدأ في شهر فبراير المقبل.