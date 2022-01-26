الأرصاد تحذر المواطنين: التلقبات الجوية تبدأ خلال ساعات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التقلبات الجوية على كل أنحاء الجمهورية تبدأ خلال ساعات (صباح الأربعاء).

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن سبب هذه التلقبات هو وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يجلب كتلًا هوائية شديدة البرودة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأشارت إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع ستة كيلو مترات، يصاحبه تبريد شديد في الطبقات، ما يؤدي التقبات الجوية.

وأوضحت أن هذه الحالة تشمل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الأربعاء 12 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تصل إلى ست درجات خلال فترة الليل.

وكشفت أن مرتفعات سانت كاترين ستسجل ثلاث درجات تحت الصفر، لافتة إلى أنّ ذروة الانخفاض في درجات الحرارة سيكون اليوم الأربعاء.