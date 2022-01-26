قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده عرضت مسارًا دبلوماسيًا للمضي قدمًا في ردها على المطالب الروسية، مؤكدًا أن واشنطن لن تعلن عن محتوى الرد الذي تسلمته موسكو اليوم الأربعاء.

وقال بلينكن، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إن السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، سلَّم شخصياً وزارة الخارجية الروسية ردًا رسميًا مكتوبًا من الولايات المتحدة، وهو ما أعلنته الخارجية الروسية كذلك في وقت سابق.

وأوضح بلينكن أن الوثيقة، التي لم يتم الكشف عنها، "تحدد مسارًا دبلوماسيًا جادًا للمضي قدمًا، إذا ما اختارت روسيا ذلك".

وأضاف أن الرد يتضمن كذلك شواغل الغرب "بشأن تصرفات روسيا التي تزعزع الأمن"، بالإضافة إلى تقييم عملي ومبني على مبادئ بشأن الشواغل التي أعربت عنها روسيا.

وأشار إلى أن بعض المطالب المحورية لروسيا غير مقبولة، قائلًا "نوضح أن هناك مبادئ أساسية نلتزم بدعمها والدفاع عنها، بما في ذلك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وحق الدول في اختيار اتفاقاتها وتحالفاتها الأمنية".

وقال بلينكن إن الموقف الأمريكي، الذي كانت روسيا تطالب به مكتوبًا منذ أسابيع، تمت صياغته بالتشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين، مضيفًا أن "ناتو" سيسلم روسيا بشكل منفصل رده المكتوب فيما يتعلق بالأمن في أوروبا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تنشر الوثيقة علنًا​​، معربًا عن أمله في أن تقوم روسيا بالشيء نفسه.

وتضمنت مطالب موسكو أن يسحب الناتو قواته من أوروبا الشرقية ويمنع أوكرانيا من الانضمام إليه، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.