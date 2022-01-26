كشفت وثائق دعوى قضائية في الولايات المتحدة أن الشرطة بولاية نيفادا احتجزت رجلا أسود البشرة ستة أيام، بعدما أُلقي القبض عليه بدلا من مشتبه به أبيض يكبره في العمر.

وكان شين لي براون، البالغ من العمر 25 عاما، قد اعتقل في يناير/ كانون الثاني عام 2020 بعد أن أوقفت الشرطة سيارته ولم تجد بحوزته رخصة قيادة. وبعد الاستعلام اكتشفت شرطة لاس فيغاس وجود مذكرة اعتقال باسمه.

لكن مذكرة الاعتقال كانت في الواقع باسم شين نيل براون، وهو رجل أبيض بلحية في منتصف العمر، حسبما ورد في الدعوى القضائية.

ولم تقدم لائحة اتهام ضد الشاب الذي رفع الدعوى مطالبا بالتعويض.

وقالت متحدثة باسم سلطات مدينة هندرسون لوسائل إعلام أمريكية إن الشاب احتجز بشكل قانوني لأنه كان يقود سيارة بدون رخصة قيادة سارية المفعول. ولم تشر المتحدثة إلى الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية بشأن الالتباس في الهوية.

وبحسب الدعوى القضائية، اعتقد الضباط بشكل خاطئ أن قائد السيارة هو شين نيل براون، وهو رجل أبيض ذو شعر بني وعينين زرقاوين ولحية. وبحسب وسائل إعلام، سجن الرجل، الذي يبلغ عمره حاليا 61 عاما، لأول مرة في عام 1994، أي قبل أن يولد شين لي براون.

وشين لي أقصر من الكهل بحوالي 4 بوصات، كما ورد في القضية المرفوعة ضد الشرطة في لاس فيغاس وهندرسون.

وجاء في الدعوى القضائية أن شين لي براون أوضح للشرطة مرارا أنه ليس الشخص البالغ من العمر 49 عاما الذي يبحثون عنه.

ويتهم الشاب الشرطة بالتقصير وعدم مقارنة صورته بالصورة الموجودة في ملف المشتبه به.

وقد أفرجت الشرطة عن شين لي براون في النهاية بعد حوالي أسبوع من احتجازه، حين طلب محاميه من القاضي مقارنة الصورتين.

ويطالب الشاب الآن بتعويض قدره 500 ألف دولار.

وبعد 8 أيام من إطلاق سراح الشاب، اكتشفت الشرطة أن شين نيل براون كان قد اعتقل في مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا.

ومثل شين نيل براون أمام المحكمة في يناير/ كانون الثاني 2020 وقبل تسوية قضائية. ولم يتضح ما إذا كان قيد الاحتجاز في الوقت الذي احتجز فيه الشاب.

وقالت متحدثة باسم سلطات مدينة هندرسون لشبكة "إن بي سي نيوز" إن اعتقال الشاب كان في إطار القانون، لأنه كان يقود سيارة برخصة منتهية الصلاحية، وازدرى المحكمة، ولم يدفع غرامة.

وأضافت المتحدثة كاثلين ريتشاردز "اعترف براون أنه كان مدركا لحقيقة أن رخصة قيادته لم تكن سارية المفعول وأنه كان عليه قضايا مرورية في هندرسون".

كما قالت إن الدعوى لم تشمل كافة الحقائق والملابسات بشأن احتجاز الشاب.